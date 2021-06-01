Нардепка «Голосу» народила третю дитину

Дівчинку назвали Софією

Народна депутатка від партії «Голос», 34-річна Леся Василенко у День захисту дітей стала мамою утретє. Про народження дитини повідомила пресслужба політсили.

«Дружня команда «Голосу» щиро вітає молоду маму з народженням донечки. Сьогодні – у День захисту дітей – це найкраща новина та найцінніший подарунок для світу!», – написали колеги Василенко.

«Welcome to the World, Sofiia», – привітали дівчинку з появою у світ.

Додамо, що минулого тижня Леся Василенко офіційно стала президентом Бюро жінок-парламентаріїв Міжпарламентського союзу (МПС).

Леся Василенко народилась у Києві в 1987 році. Вона юристка, правозахисниця, громадська та політична діячка. Депутатка Верховної Ради IX скликання, член депутатської фракції «Голос». Засновниця правозахисної організації «Юридична сотня», яка надає допомогу військовослужбовцям та ветеранам.

Входить до проєкту журналу Kyiv Post про 30 українців, які досягли успіху до того, як їм виповнилося 30 років.

Нещодавно, 25 травня, шоумен і колишній член політради «Голосу» Сергій Притула приголомшив новиною про народження третьої дитини. Його друга дружина Катерина народила доньку. Дівчинку назвали Стефанією.