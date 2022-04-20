Заборона проросійських партій може зупинити роботу майже ста місцевих рад

Три місцеві ради в Одесі, зокрема, і Одеська міська рада (на фото), можуть припинити роботу через заборону прорсоійських партій від РНБО

91 місцева рада втратить кворум після припинення повноважень депутатів від заборонених в Україні партій

Рішення Ради нацбезпеки та оборони про заборону проросійських партій обернеться проблемами для низки міських рад. Про це в інтерв’ю «Лівому берегу» пояснив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Безгін нагадав, що у цілій низці місцевих рад депутати від проросійськиї партій, діяльність яких заборонила РНБО, складають критично важливу для роботи кількість. За словами нардепа, кворум місцевої ради складає 2/3 від загальної кількості депутатів.

«Тобто якщо допустити припинення повноважень депутатів заборонених партій, то у нас 91 місцева рада стає неповноважною. Втрачає кворум для прийняття рішень», – пояснив Безгін.

Зокрема, без кворуму залишаться усі три ради в Одесі – обласна, районна та міська. « От всі вони можуть втратити повноваження», – зазначив голова профільного підкомітету Ради.

Віталій Безгін запропонував на час воєнного стану і, можливо, на період до 90 днів по завершенню війни знизити кворум до 50%. Втім, додав народний депутат, це рішення теж не зніме усі питання, бо «у нас є 19 місцевих рад, де понад 50% депутатів представлені забороненими партіями».

Ці ради були обрані у трьох областях – Донецькій, Запорізькій та Луганській. Дві з них уже розпущені, там сформовані військові адміністрації.

Безгін назвав єдиним можливим рішенням у цій ситуації дозволити президенту запроваджувати військову адміністрацію у тих радах, де більшість депутатів – із заборонених партій. «Тоді б ми перекрили усі 19 громад, точніше ще 17, які залишилися. І питання повноважності рад, де високе представництво заборонених партій, буде знято», – упевнений нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.