Стефанчук пообіцяв, що Рада дожме закон про заборону проросійських партій

Парламент готує законопроєкт про заборону проросійських партій до другого читання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент готує законопроєкт про заборону проросійських партій до другого читання. Про це спікер зазначив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Не виключаю, що буде подано достатньо блокуючих поправок, оскільки цей законопроєкт не вигідний конкретним політичним партіям. Однак у Верховної Ради є достатньо механізмів для того, щоби колабораціоністських партій в Україні більше не було. Тому що не може бути в Україні проросійських партій, які напряму підтримують Російську Федерацію», – наголосив Стефанчук.

Як відомо, в Україні триває 41-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», ухвалений законопроєкт проти проросійських партій ініціює розширення підстав для заборони та ліквідації політичних сил. Зокрема , під заборону потраплять партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Також в Україні не буде місця партіям, які виправдовують або публічно заперечують збройну агресію проти України, анексію території України державою-агресором та порушення територіальної цілісності, суверенітету України.

Крім цього, обранці виступають за те, щоб оскарження рішення про заборону партій, розглядав не Окружний адміністративний суд Києва, як це зараз, а Верховний суд України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

Повний список виглядає наступним чином:

«Опозиційна платформа - За життя»

«Опозиційний блок»

«Партія Шарія»

«Держава»

«Ліва опозиція»

«Прогресивна соціалістична партія України»

«Соціалістична партія України»

«Соціалісти»

«Наші»

«Блок Володимира Сальдо»

Додамо, що у січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Окрім того, депутати звернулись до міжнародних організацій із закликом визнати угруповання «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.