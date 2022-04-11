Реєстр держZрадників: у списку вже 100 колаборантів

Активісти продовжують шукати колаборантів і закликають усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею

За три тижні існування «Реєстру держZрадників» у переліку опинилися вже 100 осіб. Серед цих ста осіб 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників, та один суддя. Загалом у Реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України. Інформацію про всіх учасників списку можна переглянути за посиланням.

Свої матеріали про колаборантів руху «Чесно» вже передало Національне агентство з питань запобігання корупції. Також для перевірки інформації про потенційних учасників списку активно співпрацює з правоохоронними органами та громадськими організаціями, серед яких, зокрема, Антикорупційний штаб.

«На жаль, ми розуміємо, що насправді таких людей значно більше. Збирати про них інформацію подеколи буває дуже непросто, і особливо – коли йдеться про колаборантів із окупованих територій України, – пояснює лідерка руху Віта Думанська. – Ми не хочемо навішувати ярлик «зрадника» на всіх, про кого пішла така чутка. Кожна особа з нашого списку ретельно перевіряється. Ми переконані, що колаборанти обов’язково мають понести покарання, тому якість нашого Реєстру – ключова його ознака».

Нагадаємо, що 17 березня рух «Чесно» запустив «Реєстр держZрадників». У Реєстрі зібрані дані про політиків, правоохоронців, представників органів виконавчої влади, суддів та журналістів, які зробили заяви на користь окупантів, проводили проросійську пропаганду, брали участь в організації псевдореферендуму або формували підконтрольні РФ «органи влади».

Активісти продовжують шукати колаборантів і закликають усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею.

Щоб розповісти про зрадника, треба надіслати інформацію про тих, хто допомагає окупантам або підтримує ідеї рашизму, на пошту [email protected] або заповнити форму за посиланням.

Відомості про особу, яка надсилає інформацію про можливого зрадника, цілком конфіденційні та ніде не будуть оприлюднені.

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