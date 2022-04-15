Персональна люстрація: політолог розповів, як уникнути реваншу проросійських сил

Експерт Українського Інституту майбутнього Ігор Попов вважає, що проросійським політикам треба заборонити балотуватися і працювати в органах влади

Партії-колабораціоністи, які сприяли російській агресії, повинні отримати довічну заборону на діяльність на території України. Про це екснардеп Ігор Попов заявив у коментарі «Главкому».

Втім, пояснив Попов, це не так просто зробити, бо у жодному партійному статуті української проросійської партії не вказано, що вони люблять Путіна або підтримують війну. Довести ж, що загальні фрази про мир і дружбу є порушенням закону, дуже важко.

Втім, зазначив експерт Українського інституту майбутнього (УІМ), запит на заборону діяльності проросійських партій в Україні зараз є.

Відтак, на думку Ігоря Попова, практичним рішенням є персональна люстрація. Для цього, зазначив експерт УІМ, потрібно спочатку врахувати уроки минулої української люстрації. Крім того, сформувавши списки осіб цієї персональної люстрації, влада повинна заборонити цим людям балотуватися до рад усіх рівнів, працювати у органах влади та на державній службі в цілому.

«Можна поставити густіше люстраційне сито і заявити, що, приміром, «Мінські угоди-2» були кроком до війни. І всіх політиків, що їх підтримували, відправити під люстрацію. Або взяти за основу голосування за особливий статус Донбасу і зміни до Конституції і люструвати народних депутатів VIII скликання, які це підтримали, сказавши, що це був перший крок до зради», – пояснив методику визначення списків індивідуальної люстрації Попов.

Також експерт зазначив, що існує можливість провалу навіть такої люстрації. «При цьому залишається загроза, що Верховна Рада підтримає те, що красиво називається, а насправді не працюватиме», – підкреслив Ігор Попов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.

Пізніше РНБО призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді.