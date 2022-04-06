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    Загроза масштабного міжнародного конфлікту зростає – Пентагон

    США і загалом західній демократії становлять небезпеку Китай і Росія, вважає американський генерал - Загроза масштабного міжнародного конфлікту зростає – Пентагон
    США і загалом західній демократії становлять небезпеку Китай і Росія, вважає американський генерал
    фото з відкритих джерел

    Вторгнення РФ в Україну є найбільшою загрозою миру й безпеці Європи та, можливо, всього світу» за останні кількадесят років

    Голова об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі переконаний, що чинний порядок у світі стає дедалі нестабільнішим, і загроза серйозного міжнародного конфлікту збільшується. Про це Міллі заявив під час слухань у комітеті з питань збройних сил Палати представників США, пише «Укрінформ».

    «Ми поринаємо у світ, який стає дедалі нестабільнішим, і потенціал серйозного міжнародного конфлікту зростає, а не зменшується», – підкреслив генерал.

    Сполученим Штатам Америки і загалом західній демократії загрожують Китай і Росія, які мають великий військовий потенціал і прагнуть «докорінно змінити правила, засновані на нинішньому глобальному порядку».

    За словами Міллі, вторгнення РФ в Україну є «найбільшою загрозою миру й безпеці Європи та, можливо, всього світу» за останні кількадесят років.

    Водночас він наголосив, що радий бачити, як світ гуртується навколо України.

    Нагадаємо, Міллі також вважає, що війна в Україні триватиме кілька років.

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    Теги: росія окупанти США війна Китай Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Загроза масштабного міжнародного конфлікту зростає – Пентагон