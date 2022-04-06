Кириленко: мешканці українського Донбасу змінили думку про Росію і росіян

Більшість жителів Донецької області уже зрозуміла, що росіяни – це ворог

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко розповів про зміни у свідомості жителів українського Донбасу, спричинені війною. Про це чиновник розказав в інтерв’ю «Главкому».

Кириленко підтвердив, що до початку повномасштабної російсько-української війни частина жителів Донецької області ставилася до росіян і Росії як мінімум лояльно. «Наші люди вважали їх дружнім, братським народом», – оцінив довоєнну ситуацію голова ОВА.

Зараз же, на думку донецького військового губернатора, більшість зрозуміла, що Росія – це ворог, окупант, що Росія несе їм тільки нещастя і смерть.

Щодо тих жителів українського Донбасу, які досі не відважуються назвати росіян ворогами, то голова Донецької ОВА вважає, що цьому є дві причини. По-перше, частина людей постійно споживає російську пропаганду, отримує інформацію із відповідних російських пропагандистських ресурсів. По-друге, не називаються Росію ворогом ті, кого горе війни не зачепило напряму.

«Коли поряд прилітає снаряд, коли бачиш, що попри заяви про знищення лише воєнних об’єктів окупанти руйнують житлові будинки, коли гинуть твої близькі та знайомі, то правда одна. В цьому випадку одразу все зрозуміло: хто, чому, як і де стріляє», – упевнений Павло Кириленко.

Нагадаємо, що, за словами голови Донецької ОВА, дії чиновників двох громад Донбасу підпадають під детальне розслідування в рамках зареєстрованих проваджень СБУ щодо колаборантської діяльності. Це Мангушська і Нікольська ОТГ, де частина чиновників та жителів пішли на співпрацю із ворогом. Також є питання до діяльності керівників цих об’єднаних територіальних громад, які, втім, напряму про підтримку колабораціонізму не заявляли.

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