  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Пентагон розповів про нові пакети допомоги Україні

    Пентагон розповів про нові пакети допомоги Україні

    Ще один безпекової допомоги прибуде в Україну «протягом наступних 24 годин»

    Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомив CNN.

    За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну «протягом наступних 24 годин».

    «Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним», – уточнив речник Пентагону.

    Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет «додаткових заходів допомоги« на суму $300 мільйонів доларів.

    Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

    «Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США», – резюмує він.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США війна путін Україна Пентагон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пентагон розповів про нові пакети допомоги Україні