Пентагон розповів про нові пакети допомоги Україні

Ще один безпекової допомоги прибуде в Україну «протягом наступних 24 годин»

Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомив CNN.

За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Україну «протягом наступних 24 годин».

«Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним», – уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет «додаткових заходів допомоги« на суму $300 мільйонів доларів.

Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

«Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США», – резюмує він.

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