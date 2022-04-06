Війна в Україні триватиме кілька років – генерал армії США

Війна РФ проти України триває вже 42-й день

США планують розширити свою військову присутність в Європі

Сполученим Штатам Америки слід розглянути можливість розширити свою військову присутність у Східній Європі для захисту від російської агресії за рахунок збільшення кількості розташованих там військових баз. Про це заявив один із найвищих представників американського військового командування, генерал армії США Марк Міллі.

Пропозиція Міллі, який обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів, прозвучала у вівторок увечері під час виступу генерала перед конгресменами, повідомляє BBC.

Після російського вторгнення в Україну Пентагон вирішив переглянути чисельність розміщеного в Європі військового контингенту і, можливо, або посилити американську присутність у цьому регіоні, або передислокувати частину військ.

На думку генерала, можна обійтися без розгортання нових постійних баз, а обмежитися тимчасовими, з регулярною ротацією контингенту. При цьому тягар фінансування такого розширення з радістю візьмуть на себе країни Східної Європи такі як Польща, Румунія та країни Балтії, упевнений Міллі.

Генерал також висловив думку, що війна в Україні триватиме не один рік: «Не скажу про десятиліття, але щонайменше кілька років – точно».

Свою позицію Міллі пояснив тим, що Москва давно і регулярно вимагає від США та НАТО в цілому скоротити свою військову присутність у Європі. А це, за його словами, свідчить про затяжний конфлікт у регіоні, що виходить далеко за межі України.

Нагадаємо, триває 42-й день повномасштабної війни РФ проти України.

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