В Україні з’явилась інтерактивна карта руйнації рашистами культурної спадщини

Український культурний фонд запустив карту втрат пам'яток

За попередніми підрахунками, станом на 1 квітня, понад 150 різних пам’яток та об’єктів культури були частково пошкоджені або повністю знищені внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Український культурний фонд.

Для наочної демонстрації масштабів руйнації Український культурний фонд запускає інтерактивну «Мапу культурних втрат». Візуалізація таких воєнних злочинів також спростовує заяви російського керівництва, що армія РФ начебто наносить точкові удари виключно по об’єктах військової інфраструктури.

«Відтепер чи не усі руйнації, які російська армія завдала культурній спадщині України, можна буде переглянути в режимі реального часу. Така візуалізація їхніх злочинів вкотре буде доводити, що Росія – брехлива країна-терорист, яка всупереч будь-яким міжнародним правилам ведення війни, міжнародним конвенціям нищить геть усе на своєму шляху. Також маємо надію, що ця карта стане вагомим аргументом під час дискусій з партнерами про виключення РФ з лав різних міжнародних культурних організацій чи об’єднань», - сказав Владислав Берковський, виконавчий директор Українського культурного фонду.

До наповнення мапи може долучитися кожен. Якщо ви стали свідками знищення культурної спадщини під час збройної агресії РФ проти України, надсилайте фото або відео докази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua Після підтвердження інформації, дані будуть відображені на інтерактивній мапі.

Нагадаємо, 1 квітня в ЮНЕСКО повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури.

До слова, в Харкові внаслідок ворожих обстрілів зазнала ушкоджень архітектурна пам'ятка, колишня пожежна частина 1887 року побудови.