Розмитнення авто в умовах воєнного стану: що треба знати

На час воєнного стану українцям дозволили не розмитнювати ввезені з-за кордону автомобілі

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян. Ухвалений Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» вже підписано президентом України.

Документ передбачає, що з 01 квітня 2022 року від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільнються такі ввезені транспортні засоби:

легкові автомобілі та кузови до них;

причепи та напівпричепи;

мотоцикли;

транспортні засоби для перевезення вантажів або понад десять осіб.

Закон зобов'язує оформляти автомобілі з іноземною реєстрацією за спрощеною процедурою. Це означає, що митні органи будуть виконувати митні формальності максимум за годину. Для реалізації цього механізму невдовзі буде оприлюднений проект наказу.

Зазначимо, такі умови діятимуть лише під час воєнного стану. Остаточні деталі будуть зрозумілі після прийняття постанови, але вже зараз відомі деякі моменти.

Українцям доведеться заплатити певну суму, а саме – витрати, які не пов’язані з розмитненням:

внесок до ПФУ для першої реєстрації від 3% до 5% вартості авто;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк свідоцтва – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

Можливість майже безкоштовно розмитнити авто – приємна звістка для тих, хто збирався це зробити, але стримувався через високий розмір податків. Проте це рішення має і зворотний бік – недоотримані платежі до держбюджету.

Також не звільняються від сплати митних та податкових платежів при розмитненні транспортні засоби, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.