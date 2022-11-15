Загибель замбійця на війні проти України: МЗС звернулося до країн Африки

Речник МЗС: «Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна»

Після загибелі колишнього студента із Замбії, який воював проти України на боці Росії, Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

Представник українського дипломатичного відомства наголосив, що африканці не мають вмирати за «хворі імперіалістичні амбіції Путіна».

«Путін відправляє африканських громадян, ув‘язнених в Росії, на війну в Україні. Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна», – написав Ніколенко.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні в Україні загинув громадянин Замбії, який відбував термін у Росії. За даними влади Замбії, 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда загинув «на полі бою» в Україні 22 вересня. Тіло замбійця вже знаходиться у Ростові, і незабаром його звідти відправлять на батьківщину. Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого у Росії для участі у бойових діях в Україні.

До слова, раніше російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».