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Загадкова смерть африканця в Україні: Замбія вимагає від Росії пояснень

Юрій Лящук
glavcom.ua
Загадкова смерть африканця в Україні: Замбія вимагає від Росії пояснень
Замбієць загинув на полі бою в Україні 22 вересня
фото з відкритих джерел

Замбія зажадала від Росії пояснити загибель їхнього громадянина на війні в Україні

На війні в Україні загинув громадянин Замбії, який відбував термін у Росії. Про це у Twitter повідомляє МЗС цієї держави.

За даними влади Замбії, 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда загинув «на полі бою» в Україні 22 вересня. Тіло замбійця вже знаходиться у Ростові, і незабаром його звідти відправлять до Замбії. Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого у Росії для участі у бойових діях в Україні.

За даними МЗС Замбії, у квітні 2020 року Ньіренда отримав дев'ять з половиною років позбавлення волі. При цьому не уточнюється, за які саме злочини його засудили. До цього Ньіренда вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті (МІФІ).

«У зв'язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії зажадав від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні і після цього загинув», – йдеться у заяві МЗС Замбії.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».

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Теги: росія війна смерть Україна Африка

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