Загадкова смерть африканця в Україні: Замбія вимагає від Росії пояснень

На війні в Україні загинув громадянин Замбії, який відбував термін у Росії. Про це у Twitter повідомляє МЗС цієї держави.

За даними влади Замбії, 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда загинув «на полі бою» в Україні 22 вересня. Тіло замбійця вже знаходиться у Ростові, і незабаром його звідти відправлять до Замбії. Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого у Росії для участі у бойових діях в Україні.

За даними МЗС Замбії, у квітні 2020 року Ньіренда отримав дев'ять з половиною років позбавлення волі. При цьому не уточнюється, за які саме злочини його засудили. До цього Ньіренда вивчав проєктування ядерних установок у Московському інженерно-фізичному інституті (МІФІ).

«У зв'язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії зажадав від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні і після цього загинув», – йдеться у заяві МЗС Замбії.

Press Statement by Hon. Stanley K. Kakubo, M.P, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Zambia on the demise of a Zambian National in Ukraine. pic.twitter.com/Vi08CxGuVF