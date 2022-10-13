Україну в ООН вперше підтримали кілька країн Африки

Кулеба: «Потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати»

Декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань в ООН або не брали в них участь, тепер проголосували «за». Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зараз основна увага до чотирьох країн, які проголосували вчора в Генеральній Асамблеї ООН з Росією, але давайте уважніше глянемо на ті 143 країни, які проголосували за Україну. Важлива зміна ситуації на нашу користь», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з лідерами африканських країн у попередні тижні та місяці говорив президент Володимир Зеленський.

«Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Канада в ООН порівняла Путіна із дитиною, яка вбиває батьків і кричить «я сирота».

Крім того, Кислиця потролив Росію через «захмарну» підтримку в ООН.