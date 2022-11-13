Забили кувалдою після обміну: окупанти показали страту «вагнерівця» (відео)

Пропагандисти залякують тим, що «полон гірше смерті»

Російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. Відео опублікували російські Telegram-канали.

Зокрема, пов'язаний із ПВК «Вагнер» паблік опублікував відео вбивства кувалдою колишнього зека. Зазначається, що Нужина особисто завербував голова найманців Євген Пригожин.

Відео змонтоване з двох частин: на одному шматку – фрагмент інтерв'ю Нужина українському журналістові після того, як він здався в полон (у тому інтерв'ю Нужин розповідає, як у Росії відбувалося вербування на фронт ув'язнених, і про те, що він спеціально записався в ПВК «Вагнер», щоб здатися в Україні в полон і воювати проти РФ – ред.).

«Рівно місяць тому, 12 жовтня, він давав інтерв'ю, в якому каявся, що зробив помилку, і готовий вступити до ЗСУ, щоб воювати проти режиму Путіна. Сьогодні з'явилося відео, на якому його вбивають кувалдою», – йдеться в повідомленні.

На іншій частині відео зображений чоловік у піксельній формі – його голова скотчем примотана до імпровізованого ковадла з цегли і бетону.

На кадрах Нужин розповідав про те, що, перебуваючи в Києві, він знепритомнів і отямився вже в новому полоні. Там чоловікові заявили, що «судитимуть» і на цих же словах рознесли голову кувалдою. Пабліки пишуть, що вбивство в такий спосіб нібито використовується найманцями Пригожина з часів війни в Сирії.

«Найманці-вагнерівці на своєму телеграм-каналі взяли на себе відповідальність за вбивство Євгена Нужина, ув'язненого, завербованого «Групою Вагнера» і взятого в полон ЗСУ. Після процедури обміну полоненими вагнерівці забили його кувалдою. Зараз інші проросійські канали намагаються видати відео вбивства за вбивство Нужина ЗСУ», – сказано у повідомленні.

Водночас, в українському Telegram-каналі «Лачен пише» йдеться про те, що слова Нужина в останньому відео про викрадення у Києві є неправдою, оскільки за неофіційними джерелами його повернули росіянам при повній свідомості під час останнього обміну полоненими. Передбачається, що таким чином найманці хочуть залякати своїх бійців, щоб ті не здавались у полон ЗСУ.

«Полонені вулицями Києва не ходять, так що це неможливо. Загалом, це відео – публічна страта та ІПСО, щоб не здавалися в полон», – сказано в повідомленні.

Як відомо, Пригожин останніми місяцями почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії РФ в Україні.

Повідомлялося, що ПВК «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях.