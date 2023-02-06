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Захопити Україну не вдається, Росія «благає» про переговори – Данілов

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Захопити Україну не вдається, Росія «благає» про переговори – Данілов
фото з відкритих джерел

РФ хоче почати перемовини з українською стороною

Російський диктатор поставив своїм підлеглим за ціль повне захоплення Луганської та Донецької областей. Однак зараз у керівництві розуміють, що досягти цих цілей немає спроможності. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню NV.

За словами посадовця, наразі росіяни намагаються прийняти, що в них немає змоги повінстю захопити українські території. Через це активно піднімається питання про переговори.

«Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві – «давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання», – повідомив Данілов.

Він також нагадав, що в України доволі прості умови, сформульовані президентом, за виконання яких українська сторона сяде за стіл переговорів.

«Чотири вимоги, які ми на сьогодні висуваємо Російській Федерації. Звільнити всі наші території, які на сьогодні є тимчасово окупованими. Відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку. Гарантії безпеки нашої країни – обов’язково. І відповідальність це четвертий фактор», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН зробив тривожний прогноз щодо війни в Україні. Він вважає, що ймовірність ескалації війни Росії проти України зростає, тоді як шанси на мир між державами зменшуються. 

Теги: росія Олексій Данілов переговори

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