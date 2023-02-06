Росія втратила найбільший атомний підводний човен

На підводний човен «Дмитро Донський» чекає утилізація

Із бойового складу ВМФ Росії виведено важкий атомний підводний човен «Дмитро Донський», який є найбільшим у світі з водотоннажності. Про це пише «Коммерсантъ».

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На човен чекає утилізація на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту з індексом 941.

Підводний човен «Дмитро Донський» був включений до бойового складу флоту у 1980 році в рамках проєкту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

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Раніше повідомлялося, що у Росії виготовлений перший боєкомплект ядерних суперторпед «Посейдон» для атомного підводного човна спеціального призначення «Бєлгород». У РФ заявили про завершення окремих випробувань основних вузлів «Посейдона», включаючи ядерну енергетичну установку. При цьому офіційного підтвердження інформації наразі немає. Лише 10 січня цього року стало відомо, що екіпаж підводного човна «Бєлгород» завершив серію випробувань макета ядерної торпеди «Посейдон». А у 2019 році міноборони РФ вже заявляло про проведення вже «полігонних випробувань комплексу».