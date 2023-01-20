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Результати «Рамштайну-8», кадрові зміни в МВС. Головне за 20 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Результати «Рамштайну-8», кадрові зміни в МВС. Головне за 20 січня
Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну»
фото picture alliance/dpa

Триває битва за Бахмут

Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, уряд призначив нове керівництвом МВС, ситуація в енергетиці покращується. Ці та інші новини 20 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі основних новин.

«Рамштайн-8». Зеленський повідомив про результати (відео)

Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі «Рамштайну». Це закрита дискусія. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Глава держави зазначив, що ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але рішення щодо танків має бути ухвалене.

Уряд погодив призначення тимчасового керівника Нацполіції

Тимчасове виконання обов’язків голови Нацполіції покладено на Івана Вигівського. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні, 20 січня.

Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Інну Ящук. 

Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)

Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута.

Дефіцит в енергосистемі скоротився попри більше споживання – Укренерго

Попри те, що у п’ятницю прогнозується незначно вище споживання електроенергії, ніж у четвер, дефіцит скоротився завдяки додатковій генерації. Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу, що передбачає планові відключення світла для споживачів

У Німеччині припинила роботу компанія, яка мала бути оператором «Північного потоку-2»

Німецька компанія Gas for Europe GmbH, яка мала бути власником та оператором 54-кілометрової ділянки «Північного потоку-2» в Німеччині, припинила існування з 1 січня 2023 року. Про це повідомив німецький портал t-online. Сертифікація «Північного потоку-2» знову стає неможливою, навіть якщо трубопровід вдасться відремонтувати.

Нагадаємо, триває 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. 

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Теги: війна росія тероризм енергетика допомога ЗСУ Володимир Зеленський Північний потік-2 катастрофа

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