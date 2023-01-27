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ЗСУ висміяли ППО на дахах будівель в Москві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ висміяли ППО на дахах будівель в Москві
У Москві розгортають системи Панцир-С1
фото з відкритих джерел

E світі існує практика встановлення систем ППО на дахах, але вона не така варварська, як це робиться в РФ

Повітряні сили ЗСУ вважають «кумедною» ситуацію із встановленням ЗРПК «Панцир-С1» на дахах адміністративних будівель у Москві. Там назвали ефективність такого способу захисту є сумнівним. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

Говорячи про встановлення цих систем на дахах будівель, Ігнат зазначив, що «це виглядає кумедно».

Він пояснив, що російський «Панцир-С1» є зенітно-гарматним комплексом. Він включає і ракети, і зенітні установки. За словами Ігната, призначення таких систем – збивати безпілотники, зокрема ударні. «Ми ж розуміємо, до чого Росія їх там встановлює. Власне, вони бояться, що щось там прилетить, якась «бавовна» їм прилетить незрозуміло звідки», – сказав представник Повітряних сил.

При цьому він наголосив, що у світі існує практика встановлення систем ППО на дахах, але вона не така варварська, як це робиться в РФ. «Росія пішла таким, незграбним методом, як кажуть, і всю установку з гусиницями поставила на дах. Другий момент – ефективність систем з таких великих висот також сумнівна. Оскільки якщо щось може летіти, то воно просто може летіти нижче, ніж стоїть сам «Панцир». Тому зрозуміло, що найбільший ефект це дає для населення, яке, можливо, готують до мобілізації», – сказав Ігнат.

Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони.

Раніше повідомллося, що У Москві на Рубльовці розгортають системи ППО. Нові майданчики ППО та ПРО тепер будуть розташовані не лише довкола, а й у межах міста. 

Теги: росія населення системи ППО ЗСУ

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