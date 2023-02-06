ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні

Гутерріш: «Перспективи миру і далі зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають»

Антоніу Гутерріш закликав великі держави відмовитись від застосування ядерної зброї

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає, що ймовірність ескалації війни Росії проти України зростає, тоді як шанси на мир між державами зменшуються. Про це Гутерріш заявив на засіданні Генасамблеї ООН.

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«Перспективи миру і далі зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають. Я боюся, що світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима», – заявив Гутерреш, говорячи про війну РФ проти України.

Гутерреш також наголосив, що якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований.

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Генсек ООН закликав великі держави відмовитись від застосування ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.