Головна Світ Політика
search button user button menu button

ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні
Гутерріш: «Перспективи миру і далі зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають»
фото: Reuters

Антоніу Гутерріш закликав великі держави відмовитись від застосування ядерної зброї

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає, що ймовірність ескалації війни Росії проти України зростає, тоді як шанси на мир між державами зменшуються. Про це Гутерріш заявив на засіданні Генасамблеї ООН.

«Перспективи миру і далі  зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають. Я боюся, що світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима», – заявив Гутерреш, говорячи про війну РФ проти України.

Гутерреш також наголосив, що якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований.

Генсек ООН закликав великі держави відмовитись від застосування ядерної зброї.

Раніше повідомлялося,  що у Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. 

Нагадаємо, триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Антоніу Гутерріш ООН війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН
Скільки українських біженців перебувають у країнах Європи: дані ООН
4 лютого, 19:38
Нажахана західною зброєю Росія скликає засідання Радбезу ООН
Нажахана західною зброєю Росія скликає засідання Радбезу ООН
2 лютого, 09:46
Людство не одразу визнає, що російсько-українська війна – найбільша трагедія ХХІ століття
Війна Росії з Україною – найбільша трагедія ХХІ століття
2 лютого, 06:41

Політика

ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні
ООН зробила тривожний прогноз щодо війни в Україні
Прем'єр Польщі розповів, коли Європа зможе налагодити стосунки з Росією
Прем'єр Польщі розповів, коли Європа зможе налагодити стосунки з Росією
Грузинський суд не погодився змінити вирок Саакашвілі
Грузинський суд не погодився змінити вирок Саакашвілі
Чи буде відставка Резнікова? Стало відомо, що цього тижня розгляне Рада
Чи буде відставка Резнікова? Стало відомо, що цього тижня розгляне Рада
Російські депутати і сенатори засекретять свої доходи. Путін дав добро
Російські депутати і сенатори засекретять свої доходи. Путін дав добро
Влада Естонії нагадала місцевій церкві про «червоні лінії»
Влада Естонії нагадала місцевій церкві про «червоні лінії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
39K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
32K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
16K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
15K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус

Новини

В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Сьогодні, 18:31
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Сьогодні, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Сьогодні, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Сьогодні, 15:16
Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича
Сьогодні, 15:05
Дітей витягують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині
Сьогодні, 14:34

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту