Шмигаль розповів, яка ситуація з корупцією у Міноборони

«У нас нульова толерантність до корупції»

Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції не толеруються, з ними негайно борються. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Focus розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи корупційний скандал у Міноборони.

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Зі слів голови уряду, Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури.

«Інституції повноцінно функціонують і перевіряють всі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції. Реакція миттєва», – запевнив прем’єр.

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На думку Шмигаля, швидке затримання людей, підозрюваних у зловживаннях, свідчить про зміну підходу України до цих питань.

«Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції – я наголошую на слові «поодинокі» – не толеруються, з ними негайно борються», – наголосив голова уряду.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

У відповідь на звинувачення журналістів у відомстві заявили, що організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій, була і залишається пріоритетом Міноборони. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману, наголосили у Міноборони.

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Після скандалу із закупівлями Міноборони заступник міністра В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Згодом голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вніс припис міністру оборони Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького.