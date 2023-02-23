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Міноборони назвало 10 головних перемог ЗСУ за рік війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони назвало 10 головних перемог ЗСУ за рік війни
фото ілюстративне

Однією із великих перемог у Міноборони назвали масовий спротив українського населення російським окупантам

За рік повномасштабного вторгнення Збройні сили України досягли великих успіхів у протистоянні з російськими загарбниками. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу назвала 10 головних перемог українських захисників.

«Насамперед – це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року. Наша друга велика перемога – це масовий спротив мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбниками територіях», – зазначила Маляр.

Третьою перемогою ЗСУ Маляр назвала вигнання окупантів з півночі України та повна деокупація Київської, Чернігівської та Сумської областей. Четверта перемога – знищення крейсера «Москва», п'ята – звільнення острова Зміїний.

«Наша шоста перемога – знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні. Сьома перемога – вигнання російських окупантів з Харківської області у вересні-жовтні. Вигнання російських окупантів з Херсонської області у вересні-жовтні», – зазначила заступниця міністра.

Дев'ятою перемогою у Міноборони назвали успішні дії сил протиповітряної оборони, які захищають Україну від масових ракетних та дронових атак Росії. Остання, десята, перемога – це стримування наступу окупантів на сході.

Раніше Повітряні сили повідомили, чого очікувати на річницю повномасштабного вторгнення. Також Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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