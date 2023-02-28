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Міноборони назвало ключові цілі нинішніх інформаційних операцій Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони назвало ключові цілі нинішніх інформаційних операцій Росії
фото ілюстративне

Росія не полишає мету завоювати територію всієї України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала ключові цілі нинішніх інформаційних операцій Росії. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Найбільший страх росіян зараз – Україні поставлять все озброєння, що нам пообіцяли. Тому ключова ціль, куди вони зараз б'ють інформаційними операціями – це дискредитувати Україну як отримувача зброї. Тому ми бачимо вкиди, дискусію, в тому числі в західних країнах шляхом афілійованих до Росії експертів і політиків, про те, що Україна якось не так використовує зброю, щось не контролює, десь та зброя не туди стріляє», – зазначила Маляр.

Посадовиця наголосила, що Україна займає дуже чітку публічну позицію. Щоразу, коли починається така інформаційна хвиля, влада звертається до партнерів, щоб вони офіційно підтверджували, що у них немає претензій до того, яким чином в Україні використовується зброя.

Також Маляр нагадала, що в Україні давно встановленні системи відстеження логістики, тому місце перебування зброї для західних партнерів відоме.

«Щодо того, куди стріляють. Це той страх, який Росія навмисно сіє, що нібито українці зараз з вашою зброєю дійдуть далеко за власні кордони. Це не так. Україна не має таких ні планів, ні амбіцій. Більше того, за цей рік ми всьому світу довели, що ми якраз дотримуємося всіх правил і звичаїв війни, встановлених міжнародним правом. Ми використовуємо своє право захищатися і використовувати зброю виключно в межах своїх міжнародно визнаних кордонів», – розповіла заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, Росія також інформаційно б'є по процесу мобілізації, оскільки зацікавлена в тому, щоб він не відбувся.

«Тому що яка б зброя не була, але її використовують люди. Вони б'ють по людському ресурсу. Є певні дискредитаційні кампанії, багато вкидують дискусій на цю тему. З одного боку, ми не приховуємо, що певні проблеми є під час мобілізаційного процесу, але частина тих кампаній, які зараз проводяться, спрямовані на те, щоб в Україні не відбулася мобілізація. Тобто зброя і людський ресурс є ключовими точками інформаційних операцій РФ», – додала Маляр.

При цьому заступниця міністра оборони зауважила, що Росія не полишає мету завоювати територію всієї України.

Нагадаємо, триває 370-та російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.

Теги: війна росія окупанти Україна

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