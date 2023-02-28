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Міноборони оприлюднило контракти на харчування для армії: яйця по 8-9 грн за штуку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міноборони оприлюднило контракти на харчування для армії: яйця по 8-9 грн за штуку
У документах на сайті міноборони вказані ціни на всі продукти для військових
фото з відкритих джерел

Ціни на продукти, що закуповуються постачальником, враховують логістику, прийом, зберігання та інше

Міністерство оборони України оприлюднило у відкритому доступі документи із цінами на послуги з організації харчування Збройних Сил України. У додатках до договорів видно, що, зокрема, яйця для військовослужбовців закуповуються за ціною 8-9 гривень за штуку в залежності від сорту.

Крім того, 20 лютого були внесені зміни до договорів, що дозволило знизити загальну вартість послуги харчування.

«Вартість послуги з забезпечення харчування склала від 137,04 грн до 144,06 грн. Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики», – пояснили в Міноборони.

У відомстві підкреслюють: ціни на продукти, що закуповуються постачальником, враховують логістику, прийом, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах тощо.

У документах на сайті МО вказані ціни на всі продукти для військових. Так, наприклад, ціна макаронних виробів – від 35,70 до 42,30 грн за кг, картоплі свіжої – від 12,60 до 17,70 грн за кг, курячого стегна – від 90,96 до 108 грн за кг.

Одночасно запрацювала Міжвідомча робоча група з питань вивчення нових підходів до закупівлі продуктів. «У рамках роботи даної робочої групи опрацьовуються питання оновлення системи закупівлі послуг, яка має на меті збалансування дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Відповідна інформація буде публікуватись без відомостей щодо номерів військових частин, їх місце розташування та кількості особового складу», – пояснили в МО.  

Як прокоментував блогер, військовий експерт Кирило Сазонов, у питанні «яєчного скандалу» тепер можна поставити крапку. «Настав час припинити весь цей скандал. Так, добре, що ми дізналися про все це, добре, що громадянське суспільство не спить і все контролює, але вже очевидно, що тема вичерпала себе. Особисто я хотів би частіше бачити міністра оборони у Рамштайні, ніж на складах продуктів. Зараз це набагато важливіше», – упевнений він.

Сазонов, який служить у ЗСУ, також додав: харчування в армії не лише не дороге, а й смачне.

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Теги: Міноборони продукти документи скандал послуги харчування блогер

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