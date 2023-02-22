Зокрема затвердженні пріоритетні напрямки комунікацій ЗСУ на поточний рік

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний затвердив комунікаційну стратегію ЗСУ на 2023 рік. Про це повідомила радниця головнокомандувача зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська Facebook.

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«Ми це зробили! Комунікаційна стратегія ЗСУ на 2023 рік ухвалена! Збройні сили – це наш захист, це довіра, це найкрутіший бренд. І тому так хочеться зробити нашу комунікацію максимально якісною», – написала вона.

комунікаційні цілі ЗСУ;

цінності, на яких базується комунікаційна діяльність;

аудиторії та канали зовнішньої комунікації ЗСУ;

наратив ЗСУ;

пріоритетні напрямки комунікацій ЗСУ на поточний рік;

систему кількісних і якісних показників для оцінки ефективності реалізації стратегії;

рекомендації для ведення акаунтів у соцмережах;

графічний стиль у візуальній комунікації ЗСУ.

Нагадаємо, триває 364 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав дев’ять ракетних, чотири з яких – по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.