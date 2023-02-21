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Генерал ЗСУ назвав кількість солдат, яку Росія готується кинути на війну навесні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал ЗСУ назвав кількість солдат, яку Росія готується кинути на війну навесні
В рамках першої хвилі часткової мобілізації росіяни набрали до 300 тис. людей
фото ілюстративне

Росіяни готують додатково 150-200 тис. військових

Росія готується кинути в Україну стратегічний резерв чисельністю 150-200 тис. військових і сили вже поступово вводять в бойові дії. Про це заявив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю «Главреду».

Треба розділяти людський ресурс Росії, який вона готує для фронту. В рамках першої хвилі часткової мобілізації вони набрали до 300 000 людей і більшість з них вже відправили на війну. Ці резерви вони вже зараз використовують у бойових діях по всій лінії зіткнення – з Куп'янського (Харківська область) і до Шахтарського напрямку (Донецька область, на північний захід від Вугледара).

«Росіяни готують додатково десь 150-200 тис. військових стратегічного резерву, яких збираються забезпечити важким озброєнням. Їх готують до наступного наступу. Думаю, за військовою логікою, вони використають сили цього резерву, щоб посилитися на сході і спробувати виконати політичне завдання Путіна щодо захоплення Донбасу», – заявив Романенко.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ також наголосив, що резервісти опиниться на полі бою вже в найближчий місяць. «Думаю, в березні. Росіяни розуміють, що коли ЗСУ зберуть і сформують свої сили з тією бронетехнікою, яку нам передають, ситуація для них погіршиться. Висновки потрібно буде робити виходячи з того, яка зі сторін зможе раніше підготувати свої сили. До того ж слід враховувати погодні умови – бронетехніку ефективніше використовувати на сухому ґрунті, враховуючи ситуацію з весняним бездоріжжям», – сказав генерал.

Нагадаємо, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені. 

Теги: війна росіяни солдат росія

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