Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: роз’яснення Данілова

Рішення про контрнаступ має ухвалити Зеленський

Україна піде в наступ відвойовувати свої терторії тільки після того як відповідне рішення прийме президент на Ставці верховного головнокомандувача. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

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«Наступ буде відбуватися тоді, коли на Ставці президент прийме відповідне рішення по тих доповідях наших військових та розвідки. Рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку, буде приймати Ставка верховного головнокомандувача нашої країни», – зазначив Данілов.

Раніше повідомлялося, що Кулеба розповів, яка зброя потрібна Україні для контрнаступу.

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20 лютого Кулеба заявив: Україна готується до великої битви на двох фронтах – дипломатичному та військовому. За його словами, зараз потрібна максимальна мобілізація всіх партнерів, які дієво допомагають нашій державі.

До слова, триває 363-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об’єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.