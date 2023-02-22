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Росіяни вели безуспішний наступ: Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ відбили ворожі атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вели безуспішний наступ: Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ відбили ворожі атаки
Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів
фото: Генштаб

Противник продовжує атакувати позиції українських військ біля Бахмута

Триває 364 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав дев’ять ракетних, чотири з яких – по місту Харкову, та 10 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Кореньок, Бояро-Лежачі, Рижівка і Басівка Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ,  Бударки, Амбарне та Бологівка.

В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут і Озарянівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках

Окупанти вели безуспішний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки. Здійснили артилерійські обстріли по близько 20 районах населених пунктів. Зокрема це - Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку

Від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Зокрема, Новотягинка, Антонівка та Чорнобаївка.

Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області у власних цілях, зокрема, з метою власного збагачення. Так, на одній із станцій технічного обслуговування у місті Токмак,  загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника.

Раніше повідомлялося, що росіяни накрили з артилерії село на Херсонщині.

Теги: окупанти Дніпро Генштаб Авдіївка населення ворог наступ Бахмут росіяни Вугледар

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