Заступниця генсека ООН відвідає Україну



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Візит Розмарі Дікарло заплановано на 12-13 грудня

В Києві Дікарло проведе переговори з представниками української влади, співробітниками відомств ООН та партнерських організацій громадянського суспільства

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло відвідає Україну. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що її візит заплановано на 12-13 грудня.

Повідомляється, що в Києві Дікарло проведе переговори з представниками української влади, співробітниками відомств ООН та партнерських організацій громадянського суспільства, а також груп, що представляють інтереси вимушено переміщених осіб, молоді та жінок.

Раніше повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі зацікавлені сторони сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.

Також він відзначив роботу Нормандської четвірки і ОБСЄ в межах Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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