Саміт Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу»



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Президент уточнив, що є українські в’язні на Донбасі, в Росії та у Криму Фото: president.gov.ua

«Для мене найголовніше – це людське життя, я завжди так казав, — заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що досягнута на «нормандському саміті» домовленість про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» стосується поки тільки заручників на окупованому Донбасі.

«Чесно кажучи, «всіх на всіх» — абстракте питання. Домовилися так — початок, початок блоку «всіх на всіх» — всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз йдеться про Донбас (обмін з бойовиками — ред.)», — сказав він під час зустрічі зі ЗМІ у Парижі.

Президент уточнив, що є українські в’язні на Донбасі, в Росії та у Криму.

«Я хотів одразу все поєднати, це складно, але ми проговорили, що ми будемо про це говорити і будемо вирішувати, яким чином все робити», — додав він.

«Для мене найголовніше – це людське життя, я завжди так казав. Для мене найголовніша перемога – я з цим їхав – ми домовилися про обмін «всіх на всіх». Він записаний у Мінських домовленостях, але зараз домовилися про терміни. Я вірю в те, що цього буде дотримано», – підкреслив президент України.

«Дуже хочеться, щоб наші громадяни повернулися додому й на новорічні свята були з близькими. Завжди розмова про обмін полонених відбувалася в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи й не завжди це виконувалося. Мені здається, що зараз, коли це питання піднялося на вищий рівень, воно дуже швидко з обох боків вирішиться – до кінця року», – додав Глава держави.

Президент наголосив, що першим етапом має стати звільнення всіх узгоджених осіб.

«Зараз нам покажуть списки. Наразі йдеться про Донбас (осіб, які утримуються на окупованих територіях Донбасу. – ред.)», – сказав він.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з президентом Російської Федерації було обговорено можливість звільнення людей, яких утримують не лише на Донбасі, а й у Криму та на території Росії.

«Давайте зробимо перший крок, великий крок. Тому що 72 людини можуть приїхати додому. Я дуже цього хочу. Дуже хочеться зробити це до кінця року», – підкреслив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України.

Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року, додав президент України.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.