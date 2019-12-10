Опубліковано список країн, які голосували проти кримської резолюції ООН



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Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму»

Резолюцію підтримали 63 країни-члена ООН, 66 - утрималися, 19 країн виступили проти

Резолюцію ООН щодо Криму, в якій Росію закликають вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України не підтримали 19 країн.

Про це у Facebook повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Так, проти резолюції проголосували:

Вірменія,

Білорусь,

Бурунді,

Камбоджа,

Китай,

Куба,

Північна Корея,

Іран,

Киргизстан,

Лаос,

М'янма,

Нікарагуа,

Філіппіни,

Росія,

Сербія,

Судан,

Сирія,

Венесуела,

Зімбабве.

Зазначимо, резолюцію підтримали 63 країни-члена ООН, ще 66 - утрималися.

Як відомо, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму».

Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.