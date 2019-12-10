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    Політика

    Опубліковано список країн, які голосували проти кримської резолюції ООН

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    Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН&nbsp;&laquo;для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму&raquo; - Опубліковано список країн, які голосували проти кримської резолюції ООН
    Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму»

    Резолюцію підтримали 63 країни-члена ООН, 66 - утрималися, 19 країн виступили проти

    Резолюцію ООН щодо Криму, в якій Росію закликають вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України не підтримали 19 країн.

    Про це у Facebook повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

    Так, проти резолюції проголосували:

    • Вірменія,
    • Білорусь,
    • Бурунді,
    • Камбоджа,
    • Китай,
    • Куба,
    • Північна Корея,
    • Іран,
    • Киргизстан,
    • Лаос,
    • М'янма,
    • Нікарагуа,
    • Філіппіни,
    • Росія,
    • Сербія,
    • Судан,
    • Сирія,
    • Венесуела,
    • Зімбабве.

    Зазначимо, резолюцію підтримали 63 країни-члена ООН, ще 66 - утрималися.

    Як відомо, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

    Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму».

    Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

    Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.

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