Опубліковано список країн, які голосували проти кримської резолюції ООН
Резолюцію підтримали 63 країни-члена ООН, 66 - утрималися, 19 країн виступили проти
Резолюцію ООН щодо Криму, в якій Росію закликають вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України не підтримали 19 країн.
Про це у Facebook повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
Так, проти резолюції проголосували:
- Вірменія,
- Білорусь,
- Бурунді,
- Камбоджа,
- Китай,
- Куба,
- Північна Корея,
- Іран,
- Киргизстан,
- Лаос,
- М'янма,
- Нікарагуа,
- Філіппіни,
- Росія,
- Сербія,
- Судан,
- Сирія,
- Венесуела,
- Зімбабве.
Зазначимо, резолюцію підтримали 63 країни-члена ООН, ще 66 - утрималися.
Як відомо, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.
Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму».
Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.
Попередню резолюцію з такою самою назвою ГА ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.