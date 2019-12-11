Генсек ООН оцінив результати зустрічі Нормандської четвірки



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Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН закликає всі зацікавлені сторони «подвоїти зусилля щодо розвитку досягнутого прогресу для вирішення конфлікту»

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вітає результати зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Росії та України, що відбулася 9 грудня в Парижі.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррі.

«Він (Гутерріш, - ред.) ще раз підтверджує, що ООН підтримує провідну роль країн-членів у «нормандському форматі», Тристоронній контактній групі під егідою ОБСЄ та спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Украйні в рамках Міських домовленостей», - сказав речник.

Генеральний секретар ООН закликає всі зацікавлені сторони «подвоїти зусилля щодо розвитку досягнутого прогресу для вирішення конфлікту», наголосив Дюжаррік.

За його словами, Гуттеріш «ще раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Напередодні у ЄС заявили, що відновлення «нормандських переговорів» відкриває вікно можливостей.

к повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

Джерело: Укрінформ