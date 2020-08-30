У Держдепі відреагували на заяву Путіна щодо затримання найманців «Вагнера» у Білорусі



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Путін заявив, що ситуація з затриманими в Білорусі 33 членами ПВК «Вагнера» – це спільна операція українських і американських спецслужб

«США підтримують право народу Білорусі обирати власних лідерів через дійсно вільні та чесні вибори» – Ортагус

Речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагенра» було операцією спецслужб України та США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними», речниця Держдепу.

Ортагус також відзначила, що США підтримують право народу Білорусі обирати власних лідерів «через дійсно вільні та чесні вибори з незалежним спостерігачами, та за межами неналежного впливу російських спецслужб».

Путін заявив, що ситуація з затриманими в Білорусі 33 членами ПВК «Вагнера» – це спільна операція українських і американських спецслужб.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф заявили, що тільки Росія активно «втручається» в американські президентські вибори.

Як повідомлялося, служба безпеки України не коментує чутки щодо інформації про участь СБУ у так званій вагнерівській спецоперації, називає їх фейком. Першоджерелом, наголошують в СБУ, понад тиждень тому було саме російське видання.

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