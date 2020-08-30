Американці перехопили шість російських військових літаків поблизу Аляски



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Інциденти сталися вночі з четверга на п’ятницю

Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і майже п’яти годин перебувала у повітряному просторі

Американські військово-повітряні сили перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135, перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски», – йдеться у повідомленні.

У Командуванні аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) уточнюють, що інциденти сталися вночі з четверга на п’ятницю.

Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж майже п’яти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі, додали у NORAD.

«Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону», – заявив у зв’язку з цим командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Нагадаємо, 10 квітня, північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) здійснило бойове перехоплення двох російських літаків Іл-38 морської розвідки поблизу кордону США в районі Аляски.

Як повідомлялося, 26 червня, два російських військових літаки, які знаходилися в 80 км від острова Унімак недалеко від Аляски, були перехоплені американськими винищувачами. Російські літаки були ідентифіковані як машини типу Іл-38, що входять до складу морського розвідувального патруля.