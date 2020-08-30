У світі померло вже понад 840 тисяч людей від Covid-19
Всього у світі 24 996 456 осіб інфіковано
Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 842 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 людини.
Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса.
Всього у світі 24 996 456 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 961 094), Бразилія (3 846 153), Індія (3 542 733), Росія (982 573), Перу, Південно-Африканська Республіка, а також Мексика, Колумбія, Іспанія, Чилі, Аргентина, Іран та Велика Британія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (182 535), Бразилії (120 262), Мексиці (63 819), Індії (62 550), Великій Британії (41 585), Італії, Франції та Іспанії.