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    У світі

    У світі померло вже понад 840 тисяч людей від Covid-19

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    Від Covid-19 у світі померло вже понад 840 тисяч людей - У світі померло вже понад 840 тисяч людей від Covid-19
    Від Covid-19 у світі померло вже понад 840 тисяч людей

    Всього у світі 24 996 456 осіб інфіковано

    Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 842 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 людини.

    Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса.

    Всього у світі 24 996 456 осіб інфіковано.

    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 961 094), Бразилія (3 846 153), Індія (3 542 733), Росія (982 573), Перу, Південно-Африканська Республіка, а також Мексика, Колумбія, Іспанія, Чилі, Аргентина, Іран та Велика Британія.

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    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (182 535), Бразилії (120 262), Мексиці (63 819), Індії (62 550), Великій Британії (41 585), Італії, Франції та Іспанії.

    Росія США Чилі
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