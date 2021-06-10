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    Заступник керівника Офісу президента зробив дві помилки у трьох реченнях

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    Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко потрапив у конфуз через привітання дружини - Заступник керівника Офісу президента зробив дві помилки у трьох реченнях
    Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко потрапив у конфуз через привітання дружини
    Фото з відкритих джерел

    Кирило Тимошенко з помилками привітав свою дружину-«котика» з днем народження

    Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з помилками привітав у соцмережі свою дружину-«котика» Олену з днем народження. Водночас у невеликому тексті він зробив дві помилки.

    «Спасибо тебе, (в даному випадку кома не потрібна, – «Главком») за нашего Семена – он крут, потому что мы любима (ймовірно, Тимошенко мав на увазі «любим») друг друга», – написав заступник керівника Офісу президента, який підписаний у Facebook латиницею на російський манер Kirill Timoshenko.

    Скріншот з Facebook-сторінки Кирила Тимошенка
    Скріншот з Facebook-сторінки Кирила Тимошенка

    Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає на Банковій за регіональну політику і курує проєкт «Велике будівництво», у другий день нового року купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн (фото).

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    Теги: мова українська мова правопис Кирило Тимошенко Офіс президента
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    Заступник керівника Офісу президента зробив дві помилки у трьох реченнях