Заступник керівника Офісу президента зробив дві помилки у трьох реченнях

Кирило Тимошенко з помилками привітав свою дружину-«котика» з днем народження

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з помилками привітав у соцмережі свою дружину-«котика» Олену з днем народження. Водночас у невеликому тексті він зробив дві помилки.

«Спасибо тебе, (в даному випадку кома не потрібна, – «Главком») за нашего Семена – он крут, потому что мы любима (ймовірно, Тимошенко мав на увазі «любим») друг друга», – написав заступник керівника Офісу президента, який підписаний у Facebook латиницею на російський манер Kirill Timoshenko.

Скріншот з Facebook-сторінки Кирила Тимошенка

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає на Банковій за регіональну політику і курує проєкт «Велике будівництво», у другий день нового року купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн (фото).