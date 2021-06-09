Комітет Ради зробив нову спробу змінити функціонування української мови як державної
Боротьба триває. Тепер у залі парламенту
Парламентський комітет з питань освіти підтримав русифікаторський проєкт 3717.
Багато говорилося про економіку, інвестиції. Але проєкт не про це, і навіть не про освіту. Він про мову. Це чергова спроба змінити функціонування української як державної. Тепер не через відповідний закон, а через закон про вищу освіту.
Всупереч назві, проєкт не про «врегулювання освітньої діяльності для іноземних громадян», а виключно про навчання «іноземною мовою». І під іноземною розуміється саме російська.
Тому боротьба триває. Тепер у залі парламенту.
Читайте також:
Джерело: блог Володимира В'ятровича