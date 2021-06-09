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    Думки вголос

    Комітет Ради зробив нову спробу змінити функціонування української мови як державної

    Комітет Ради зробив нову спробу змінити функціонування української мови як державної

    Боротьба триває. Тепер у залі парламенту

    Парламентський комітет з питань освіти підтримав русифікаторський проєкт 3717.

    Багато говорилося про економіку, інвестиції. Але проєкт не про це, і навіть не про освіту. Він про мову. Це чергова спроба змінити функціонування української як державної. Тепер не через відповідний закон, а через закон про вищу освіту.

    Всупереч назві, проєкт не про «врегулювання освітньої діяльності для іноземних громадян», а виключно про навчання «іноземною мовою». І під іноземною розуміється саме російська.

    Тому боротьба триває. Тепер у залі парламенту.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: інвестиції закон українська мова навчання
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    Комітет Ради зробив нову спробу змінити функціонування української мови як державної