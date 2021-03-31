Сім’я куратора «Великого будівництва» за рік збагатилась квартирою у Києві та двома земельними ділянками

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав свою річну е-декларацію

Заступник керівника Офісу президента і куратор президентського проєкту «Велике будівництво» Кирило Тимошенко 31 березня оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік з доходами трохи більше пів мільйона гривень.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Згідно з офіційним документом, Тимошенко отримав 418,9 тис. грн зарплати, 79,9 тис. грн страхових виплат, 16,9 тис. грн доходів від ТОВ «Гудмедіа», яку нині контролює дружина посадовця Альона Тимошенко.

Ще заступник Офісу Зеленського отримав 3,4 тис. грн соціальної матеріальної допомоги.

Минулого року доходи дружини Альони були значно вищими від чоловіка-чиновника. Так, її дохід від зайняття підприємницькою діяльністю становив 6,27 млн грн, зарплата – 127,4 тис. грн, гонорари – 2,4 тис. грн.

У декларації Кирила Тимошенка з’явилися нові квадратні метри та трохи землі: квартира площею 84,3 кв. м у Києві та дві земельні ділянки загальною площею 0,06 га у селі Підгірці Обухівського району Київської області. Усе майно записано на дружину заступника керівника Офісу президента.

Крім цього, у власності самого Кирила Тимошенка є ряд нерухомості, яку він показував у 2019 році. Це – квартира площею 181,1 кв. м у Києві, три машиномісця на 38,1 «квадрат» у Києві, садовий будинок площею 56,7 кв. м та земельна ділянка площею 0,08 га у селі Балівка Дніпропетровської області. Ще є квартира у Дніпрі на 60,6 «квадратів».

Із цінного рухомого майна – телекамера Sony PXW FS-7, дві станції відеомонтажу Apple iMac і MacPro A1481 та комп’ютер-сервер зберігання даних. Усе це власність заступника Офісу Зеленського.

Також Кирило Тимошенко володіє двома автомобілями BMW Х5, 2019 року випуску, Volkswagen Caravelle, 2014 року випуску; його дружина має автомобіль Porsche Macan, 2017 року випуску.

Дружина високопосадовця володіє корпоративними правами та є кінцевим бенефіціаром трьох компаній: ТОВ «Гудмедіа», ТОВ «Дрім Фільм», ТОВ «Українська кіношкола».

Ще заступник глави Офісу президента вказав наявність авторського права, яке було оформлено у березні 2019 року.

На рахунках у банках Кирило Тимошенко тримає $7 тис, 139,2 тис. грн і 2 євро. На банківських рахунках дружина Альона має майже 1млн грн і $567.

Готівкою заступник керівника Офісу президента відобразив 3,4 млн грн, $675 тис. і 110 тис. євро; дружина – 3,25 млн грн і $170 тис.