«Ветерана бойових дій ЛНР» суд в Києві відпустив під заставу в 570 тис. грн



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Дмитро Держак,я кого відпустили під заставу жив в Києві з посвідченням «ветерана бойових дій ЛНР»

В день, коли терористи розстріляли медичний автомобіль біля Водяного, суд вирішив відпустити під заставу підозрюваного у фінансуванні терористів

Суд відпустив заступника директора заводу «Луга-Нова», затриманого за підозрою у фінансуванні терористів «ЛНР», під заставу у 570 тисяч гривень.

Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«Заступнику гендиректора підприємства-спонсора терористів «ЛНР», якого затримали з посвідченням «учасника бойових дій» проти України, суд дав можливість вийти під заставу в 570 тис. грн. Це сталося того самого дня, коли терористи розстріляли медичний автомобіль ЗСУ», - нарікає генпрокурор.

За його словами, до цього призвело рішення «гуманного» Конституційного суду України, який ухвалив, що неправильно визначати арешт, як безальтернативний запобіжний захід у справах про тероризм і державну зраду. «В зоні ризику - понад 1000 арештованих в Україні терористів та їхніх прибічників», - відмітив Луценко.

Нагадаємо, 26 червня повідомили, що у Києві затримали Дмитра Держака, заступника директора і сина власника Луганського лікеро-горілчаного заводу «Луга-Нова». Він проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій» проти України. У 2018 році бойовики «ЛНР» присвоїли власнику заводу «Луга-Нова» Леоніду Держаку звання почесного жителя Луганська.

Перед цим Конституційний суд за скаргою нардепа Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували. Таким чином скасовується норму, що до підозрюваних в тероризмі не може бути м'якшого обмеження, ніж тримання під вартою. Тобто їх можна випускати під заставу.