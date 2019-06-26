У Києві затримали сина одного із основних спонсорів бойовиків «ЛНР» (фото)



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У Дмитра Держака виявлено посвідчення «ветерана бойових дій», видане міністерством оборони РФ Фото: Юрій Луценко, Facebook

Дмитро Держак проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій» проти України

У Києві Служба безпеки України разом із представниками Генеральної прокуратури затримали Дмитра Держака, заступника директора і сина власника «Луганського лікеро-горілчаного заводу». Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ Луга-Нова - одного з основних спонсорів терористів з «ЛНР». Діяч проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій» проти України!» - написав він.

Луценко не впевнений, що суд не відпустить сепаратиста під домашній арешт. «Хоча є в цій справі і ще одне непросте питання - чи не відпустить сепаратиста суд на домашній арешт після вчорашнього рішення КС, який за поданням Н. Савченко постановив, що арешт по статтях про тероризм не є обов‘язковим запобіжним заходом!» - зазначив генпрокурор.

Як відомо, у 2018 році бойовики «ЛНР» присвоїли власнику заводу «Луга-Нова» Леоніду Держаку звання почесного жителя Луганська.