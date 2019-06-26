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    У Києві затримали сина одного із основних спонсорів бойовиків «ЛНР» (фото)

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    <p>У Дмитра Держака виявлено посвідчення &laquo;ветерана бойових дій&raquo;, видане міністерством оборони РФ</p> - У Києві затримали сина одного із основних спонсорів бойовиків «ЛНР» (фото)

    У Дмитра Держака виявлено посвідчення «ветерана бойових дій», видане міністерством оборони РФ

    Фото: Юрій Луценко, Facebook

    Дмитро Держак проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій» проти України

    У Києві Служба безпеки України разом із представниками Генеральної прокуратури затримали Дмитра Держака, заступника директора і сина власника «Луганського лікеро-горілчаного заводу». Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

    «Разом з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ Луга-Нова - одного з основних спонсорів терористів з «ЛНР». Діяч проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій» проти України!» - написав він.

    Луценко не впевнений, що суд не відпустить сепаратиста під домашній арешт. «Хоча є в цій справі і ще одне непросте питання - чи не відпустить сепаратиста суд на домашній арешт після вчорашнього рішення КС, який за поданням Н. Савченко постановив, що арешт по статтях про тероризм не є обов‘язковим запобіжним заходом!» - зазначив генпрокурор.

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    У Києві затримали сина одного із основних спонсорів бойовиків «ЛНР» (фото)
    У Києві затримали сина одного із основних спонсорів бойовиків «ЛНР» (фото)

    Як відомо, у 2018 році бойовики «ЛНР» присвоїли власнику заводу «Луга-Нова» Леоніду Держаку звання почесного жителя Луганська.

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