На Херсонщині відпустили під заставу поліцейського, який вбив трьох людей на дорозі



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Поліцейського відпустили під заставу у сумі 191 тис грн

Прокуратура та захисник потерпілих уже подали апеляцію на запобіжний захід

Співробітника поліції, який за кермом BMW вилетів на зустрічну смугу і спричинив ДТП із трьома загиблими на трасі Скадовськ-Каховка у Херсонській області, відпустили під заставу в 191 тисячу гривень.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише «Громадське».

20 червня слідчими ДБР було направлено клопотання про тримання під вартою без права внесення застави для підозрюваного. Така ж позиція відстоювалася і стороною обвинувачення в суді.

«Не дивлячись на це, суддя Мелітопольського міськрайонного суду виніс рішення про обрання запобіжного заходу з правом внесення застави у сумі 191 тисячі гривень», — розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Прокуратура та захисник потерпілих уже подали апеляцію на запобіжний захід.

Як повідомлялося, 18 червня біля селища Миколаївка Херсонської області зіткнулися автомобілі ВАЗ 21 099 та BMW. За кермом останнього перебував старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим і Севастополі.

У результаті зіткнення пасажири автомобіля ВАЗ 21 099 — чоловік і жінка загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала численні травми і померла в лікарні.

Водія BMW затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

У разі доведення провини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.