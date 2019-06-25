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    ЗМІ: Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко

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    Скаргу до Конституційного суду&nbsp;Савченко&nbsp;направила у травні 2018 року - ЗМІ: Конституційний суд задовольнив скаргу Савченко
    Скаргу до Конституційного суду Савченко направила у травні 2018 року

    Суд начебто скасував норму, що що до підозрюваних в тероризмі не може бути м'якшого обмеження, ніж тримання під вартою

    Конституційний суд за скаргою нардепа Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

    Про це «Українській правді» повідомило джерело в суді.

    Зазначається, що рішення ухвалене у вівторок, 25 червня. За нього проголосували 10 суддів.

    Відповідне положення міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних в тероризмі не може бути м'якшого обмеження, ніж тримання під вартою. Суд цю норму скасував.

    Свою скаргу до Конституційного суду Савченко направила у травні 2018 року.

    Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

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