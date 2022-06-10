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    Політика

    Нардепи вигадали нове покарання для державних зрадників: законопроєкт

    Громадянство &ndash; це взаємні права та обов&rsquo;язки фізичної особи і Україною, вважає нардеп-ініціатор законопроєкту - Нардепи вигадали нове покарання для державних зрадників: законопроєкт
    Громадянство – це взаємні права та обов’язки фізичної особи і Україною, вважає нардеп-ініціатор законопроєкту
    фото: depositphotos

    В Україні під час воєнного стану за вчинення державної зради загрожує довічне ув’язнення

    Народний депутат Сергій Кузьміних 9 червня зареєстрував законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства України за державну зраду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту парламенту.

    Метою законопроекту є запровадження на законодавчому рівні норми, яка дозволить позбавляти громадянства України осіб, які отримали обвинувальний вирок суду за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада») в умовах воєнного стану.

    При цьому автор законопроєкту пропонує надати визначення терміну «позбавленням громадянства України», а саме – припинення правового зв’язку між фізичною особою і державою Україна, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках, відповідно до підстав та порядку передбачених Законом України «Про громадянство України».

    «Громадянство – це взаємні права та обов’язки фізичної особи і Україною. Людина, яка посягає на святе – суверенітет, цілісність та недоторканість України, перейшла на бік ворога, шпигує чи вчиняє інші тяжкі злочини – має бути позбавлена громадянства України. За державну зраду в умовах війни особа може бути ув’язнена довічно. Пропонуємо позбавляти держзрадників і громадянства України», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

    Згідно зі 25 статтею Конституції, громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Окрім того, громадянин не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 107-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна паспорт Україна громадянство окупація #stoprussia
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    Нардепи вигадали нове покарання для державних зрадників: законопроєкт