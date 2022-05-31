Куди поділися Рабінович та Льовочкін? ТОП-10 нардепів-утікачів (інфографіка)

Майже всі відсутні нардепи – це колишні представники ОПЗЖ

Рух «Чесно» проаналізував дані голосування депутатів у Верховній Раді, які є у відкритому доступі, щоб виявити, яких народних обранців немає у парламенті під час повномасштабної агресії Росії проти України. Аналітики не брали до уваги нардепів, які відсутні через поважні причини – беруть участь у бойових діях, перебувають у декреті чи за кордоном із робочими візитами.

Інфографіка «Чесно»

Так, протягом пленарних засідань від 21 квітня до 22 травня у Верховній Раді відбулося 66 голосувань за законопроєкти в цілому, і протягом усіх цих голосувань згадані нардепи були відсутні.

Майже всі відсутні нардепи – це колишні представники ОПЗЖ, водночас ці депутати формально та дистанційно задіяні у процесі перегрупування після розпуску фракції: частина з них спершу написала заяви про вихід із фракції, а згодом перейшла у групу «Платформа за життя та мир» (ПЗЖМ) Бойка – Льовочкіна.

На засіданні парламенту 21 квітня повідомили про те, що частина нардепів від ОПЗЖ, які регулярно відсутні у парламенті, увійшли й до групи ПЗЖМ. Це, зокрема, Юрій Солод, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Олег Волошин, Олександр Пономарьов та Олександр Пузанов. Тобто ці депутати були фізично відсутні на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів, але дистанційно подали заяви про вихід із фракції та входження до нової депутатської групи.

Інші залишки ОПЗЖ перейшли до групи «Відновлення України» Абрамовича – Столара. За інформацією ЗМІ, ці нардепи ще в середині лютого залишили Україну. Як повідомила «Українська правда», Столар 18 лютого вилетів рейсовим літаком Київ – Франкфурт (Німеччина), відтоді не повертався і зараз мешкає на узбережжі французької Рив’єри.

На засіданні Верховної Ради 15 березня повідомили про вихід Ігоря Абрамовича та Вадима Столара із фракції ОПЗЖ, а вже на засіданні 22 травня повідомили про створення їхньої окремої депутатської групи.

Варто наголосити, що частина відсутніх депутатів від ОПЗЖ перебуває на керівних посадах у комітетах ВРУ, зокрема Ігор Абрамович (заступник голови комітету з питань фінансів та податків), Олег Волошин (заступник голови комітету з питань євроінтеграції), Наталія Королевська (заступниця голови комітету з питань соцполітики), Вадим Рабінович (голова підкомітету з питань міграційної політики та громадянства). Комітет з питань свободи слова очолює Нестор Шуфрич.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада не розглядатиме на поточній сесії проєкт закону про проведення дистанційних засідань.

На початку березня група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроєкт щодо проведення дистанційних засідань парламенту.

Перший віце-спікер Олександр Корнієнко, коментуючи появу цього законопроєкту, заявивши, що, скоріш за все, «за» проголосують ті 240 депутатів, які підписалися під ним. Корнієнко тоді пояснював, що дистанційно не можна буде голосувати за зміни в Конституції, зміни в керівництві Верховної Ради, імпічмент президенту, будь-які питання, що стосуються мирного процесу або можуть випливати з такого процесу.