Чи загрожує українцям дефіцит соняшникової олії: відповідь експертів

Із зібраного у 2021 році насіння соняшника України може виготовити близько 5,5 млн тонн олії

Панічні настрої населення під час війни змушують українських споживачів хвилюватися щодо наявності основних продуктів харчування. Але підстав для хвилювання немає. В цьому переконана аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Як відомо, Україна – великий світовий гравець на ринку соняшникової олії. Третина світових обсягів соняшникової олії українського походження, майже половина світового експорту соняшникової олії забезпечує Україна.

Середній річний фонд споживання олії в Україні становить близько 0,5 млн тонн. У 2021 році Україна виробила 4,6 млн тонн соняшникової олії урожаю попереднього року, що значно перевищує обсяги внутрішнього споживання. Тобто Україна виробила в 9 разів більше соняшникової олії, ніж необхідно для забезпечення внутрішнього попиту. Решта обсягу було експортовано.

У 2021 році українським аграріями було зібрано 16,4 млн тонн насіння соняшника, що на 25% перевищує аналогічний показник попереднього року. Із даного обсягу можна виготовити близько 5,5 млн тонн соняшникової олії. Частина насіння соняшника встигли переробити. Однак напад російських військ на Україну суттєво все змінив. Блокування морських портів суттєво скоротив експортні відвантаження і виробники соняшникової олії зменшили обсяги переробки насіння соняшника. Тепер вони орієнтуються на внутрішній попит та поточні експортні відвантаження. Таким чином, Україна має значні запаси насіння соняшника, які очікують свого часу для подальшої переробки.

«Україна спокійно зможе забезпечити даним продуктом внутрішній попит, та й експортувати значні обсяги. Головне, щоб з’явилася можливість здійснювати експортні відвантаження в більших обсягах через розширення можливостей альтернативних шляхів або розблокування традиційних морських. Таким чином, українські аграрії і переробні підприємства зможуть отримати кошти для здійснення своєї подальшої діяльності», – зазначила Світлана Литвин.

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