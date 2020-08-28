Справа Марківа: Аваков анонсував брифінг з новими фактами



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Арсен Аваков поговорив анонсував брифінг з новими фактами

Марків в італійській в’язниці уже три роки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів розмову з засудженим в Італії військовослужбовцем Національної гвардії України Віталієм Марківим, в ході якого обговорив підготовку до засідання апеляційного суду на вирок йому.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відезапис розмови, що відбувся.

«Радий його бачити... Віталій в італійській в'язниці вже 3 роки і 3 місяці за безпідставним звинуваченням... неймовірно несправедливими й підлими. 28 вересня в Мілані апеляційний суд. Готуються адвокати, провели роботу і ми, дуже треба було переговорити. Сьогодні, нарешті домігся права і мені дозволили 15-ти хвилинну розмову з Віталієм, що очікує суду в міланській в'язниці Опера. Важливо було і підтримати його і обов'язково дати йому інфу безпосередньо, крім адвокатів» - написав Аваков.

Він також розповів про те, що в понеділок, 31 серпня, о 14:00 разом з представниками слідства дасть спеціальний брифінг для іноземних і українських ЗМІ про нові факти, здобуті українським слідством у реальному вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі і російського перекладача Андрія Миронова в травні 2014 року у Слов'янську.

«Буду говорити про факти, не прийняті до уваги італійським судом в Павії, що засудив Марківа до 24 років в'язниці за безпідставним звинуваченням. Факти, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана. Заплановані дії глави МЗС Дмитра Кулеби. Про переговори президента Зеленського з властями Італії ви знаєте. Тримаємо кулачки і робимо те, що повинні! Буду займатися цим кожен день, до того дня, поки Віталій не приїде до Києва і зі своєю широченною посмішкою подзвонить мамі з Софії і скаже - Мама, я вже тут! Ми не залишимо нашого солдата! #FreeMarkiv», - написав Аваков.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.