Волонтер звинуватив представника СБУ у намаганнях знищити спецпідрозділ «Альфа»



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«Альфу» постійно почали використовувати в ролі затичок для ментів, долучаючи до задач, які їм є недоцільними та нетиповими, - Макарук

Кухаренко намагається славетну «Альфу» переформатувати в ще один лінійний поліцейський підрозділ, - Макарук

Волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук звинувачує заступника керівника ЦСО «А» Служби безпеки України Михайла Кухаренка у намаганнях знищити спецпідрозділ «Альфа». Про це Макарук написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кухаренко намагається просто знищити славетну «Альфу» як підрозділ. Він всіляко намагається переформатувати спецпідрозділ СБУ в ще один лінійний поліцейський підрозділ. Спричинює вигнання справжніх профі зі служби, та загалом поводить її розвал», - заявляє волонтер.

За словами Макарука, «з подачі Кухаренка, «Альфу» постійно почали використовувати в ролі затичок для ментів, долучаючи до задач, які їм є недоцільними та нетиповими». «Хлопців просто ганяють по будь яким викликам на запрос від поліціі, натомість опера та слідами від Служби можуть тільки мріяти про те, щоб задіяти свій спецпідрозділ для затримання всілякого роду терористів чи диверсантів», - стверджує речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Макарук зазначає, що «Михайло Кухаренко - відома ватна консерва, бездар та людина, яка безпосередньо приклала зусиль щоб спаплюжити пам’ять загиблих героїв».

«Пан Михайло потрапив на цю посаду за дуже звичних для теперішньої влади обставин - «через постіль» в прямому сенсі цього слова. Просто подивіться по деклараціях кого він вказує в статусі «громадянської дружини»Ще Кухаренко любитель побігати в проросійську секту під назвою Аллатра, але питання релігійних поглядів у нас гарантовано Конституцією, тому подальший розвиток думки в цій течії є недоцільним», - написав Макарук.