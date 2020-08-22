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    Здоров'я

    «Я маю антитіла»: Олена Зеленська розповіла, як перенесла коронавірус

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    У першої леді України Олени Зеленської&nbsp;на момент отримання позитивного тесту на Covid-19 не було жодних симптомів - «Я маю антитіла»: Олена Зеленська розповіла, як перенесла коронавірус
    У першої леді України Олени Зеленської на момент отримання позитивного тесту на Covid-19 не було жодних симптомів

    Лікування Олени Зеленської тривало два тижні, ще один вона провела у лікарні з сином

    Перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

    Про це Зеленська повідомила у своєму Facebook.

    За її словами, на момент отримання позитивного тесту не було жодних симптомів. Вже на піку її хвороби з'ясувалося, що захворів і семирічний син Кирило Зеленський. Він легко переніс захворювання, яке супроводжувалося незначним підвищенням температури.

    «На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже через два-три дня – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читання книг в порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп'ютерна томографія, яка і показала двостороннє запалення легенів. В той же день я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, таблетки», – зазначила Зеленська.

    Загалом лікування тривало два тижні, ще один вона провела у лікарні з сином.

    «Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях», – зауважила Зеленська.

    До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що його син хворів коронавірусом. Він лікувався разом зі своєю мамою – дружиною президента Оленою Зеленською.

    Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Втім, в Офісі президента тоді повідомили, що вона потребує продовження лікування від викликаної Covid-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
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      2207

    До слова, торік Главком писав, що син президента Кирил Зеленський пішов у перший клас приватної Новопечерської школи в Києві.

    здоров'я медицина хвороби Олена Зеленська перша леді коронавірус
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