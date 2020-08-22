«Я маю антитіла»: Олена Зеленська розповіла, як перенесла коронавірус



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У першої леді України Олени Зеленської на момент отримання позитивного тесту на Covid-19 не було жодних симптомів

Лікування Олени Зеленської тривало два тижні, ще один вона провела у лікарні з сином

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

Про це Зеленська повідомила у своєму Facebook.

За її словами, на момент отримання позитивного тесту не було жодних симптомів. Вже на піку її хвороби з'ясувалося, що захворів і семирічний син Кирило Зеленський. Він легко переніс захворювання, яке супроводжувалося незначним підвищенням температури.

«На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже через два-три дня – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читання книг в порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп'ютерна томографія, яка і показала двостороннє запалення легенів. В той же день я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, таблетки», – зазначила Зеленська.

Загалом лікування тривало два тижні, ще один вона провела у лікарні з сином.

«Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях», – зауважила Зеленська.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що його син хворів коронавірусом. Він лікувався разом зі своєю мамою – дружиною президента Оленою Зеленською.

Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Втім, в Офісі президента тоді повідомили, що вона потребує продовження лікування від викликаної Covid-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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До слова, торік Главком писав, що син президента Кирил Зеленський пішов у перший клас приватної Новопечерської школи в Києві.