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    Політика

    Зеленська розповіла, що продовжує співпрацювати з «Кварталом 95»

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    Олена Зеленська продовжує співпрацювати з &laquo;Кварталом 95&raquo; - Зеленська розповіла, що продовжує співпрацювати з «Кварталом 95»
    Олена Зеленська продовжує співпрацювати з «Кварталом 95»

    Зеленська назвала студію «Квартал 95» своєю другою сім’єю

    Перша леді України Олена Зеленська продовжує роботу зі студією «Квартал 95».

    Про це вона розповіла в інтерв’ю «BBC Україна».

    Зеленська назвала студію «Квартал 95» своєю другою сім’єю, але зазначила, що роботі в студії може приділяти «все менше« часу.

    «Усе менше й менше часу можу цій роботі приділяти, але… Це моя друга сім’я. Я надто багато сил і енергії вкладала в цю роботу протягом майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (притулок. – ред.)», – сказала вона.

    За словами Зеленської, вона припинила роботу в проєкті «Вечірній квартал» після обрання її чоловіка Володимира Зеленського президентом України.

    «Але існують також інші проєкти», – зазначила вона.

    За словами Зеленської, першим викликом для неї було знайти себе в ролі першої леді, оскільки цей статус в Україні не передбачає чітких обов’язків.

    До слова, дружина президента України Олена Зеленська їздить на броньованому Mercedes Benz S 500 з особистим шофером та охороною.

    Теги: Україна дружина Квартал 95 Олена Зеленська перша леді
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