Зеленська розповіла, що продовжує співпрацювати з «Кварталом 95»

Зеленська назвала студію «Квартал 95» своєю другою сім’єю

Перша леді України Олена Зеленська продовжує роботу зі студією «Квартал 95».

Про це вона розповіла в інтерв’ю «BBC Україна».

Зеленська назвала студію «Квартал 95» своєю другою сім’єю, але зазначила, що роботі в студії може приділяти «все менше« часу.

«Усе менше й менше часу можу цій роботі приділяти, але… Це моя друга сім’я. Я надто багато сил і енергії вкладала в цю роботу протягом майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (притулок. – ред.)», – сказала вона.

За словами Зеленської, вона припинила роботу в проєкті «Вечірній квартал» після обрання її чоловіка Володимира Зеленського президентом України.

«Але існують також інші проєкти», – зазначила вона.

За словами Зеленської, першим викликом для неї було знайти себе в ролі першої леді, оскільки цей статус в Україні не передбачає чітких обов’язків.

До слова, дружина президента України Олена Зеленська їздить на броньованому Mercedes Benz S 500 з особистим шофером та охороною.