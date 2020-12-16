Українська делегація повідомила, що засідання ТКГ відбулося без участі представника РФ

Борис Гризлов не з'явився на засіданні Тристоронньої контактної групи

Уповноважений представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов не з'явився на засіданні ТКГ, яке відбулося у середу, 16 грудня. Про це повідомляє українська делегація в ТКГ у соцмережі Facebook.

«Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. На жаль, ми не побачили повноважного представника президента РФ у Тристоронній контактній групі пана Бориса Гризлова», ─ йдеться у повідомленні

Українська делегація під час засідання нагадала про свою позицію ─ основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках «нормандського формату», а також Мінські домовленості як такі, і підтвердила свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, зокрема в рамках запропонованого українською стороною «Плану спільних кроків».

«Леонід Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі. Консолідована позиція лідерів держав «нормандського формату», які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи», ─ наголошують у делегації.

Українська сторона вважає, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в рамках ТКГ.

Українська делегація продовжує наполягати на реалізації низки заходів, зокрема:

на забезпеченні безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,

на звільненні утримуваних осіб,

розблокуванні російською стороною роботи КПВВ на лінії розмежування,

фіналізації домовленостей про 19 ділянок розмінування і чотири нові ділянки розведення сил,

на забезпеченні вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Як повідомлялося 14 грудня, Україна планувала обговорити на засіданні ТКГ обмін полоненими та розведення сил.